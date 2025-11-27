Los directivos de la salud presentan las claves que marcarán el futuro del sector

En el marco del II Día de la Gestión Sanitaria, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) ha presentado una hoja de ruta con los diez ejes estratégicos que marcarán el futuro del sector para fortalecer el Sistema Sanitario.España es el primer país que conmemora este día, que busca poner en valor la labor del Directivo de la Salud, en torno al compromiso con los profesionales sanitarios, el Sistema Sanitario, los pacientes, la salud y la sociedad.Los expertos han reivindicado que la profesionalización de los Directivos de la Salud y la Gestión Sanitaria es clave y prioritaria para garantizar que quienes lideran las Organizaciones Sanitarias están preparados para afrontar los desafíos actuales.Como parte de esta iniciativa, SEDISA ha instalado una Menina conmemorativa en el Paseo de Recoletos con el lema "Los Directivos de la Salud también salvamos vidas", para simbolizar el valor que aportan los Directivos de la Salud.