Directores de colegios valencianos presentan su dimisión ante Conselleria

Valencia, 25 de mayo de 2026. El portavoz de los directores de centros educativos que han presentado su dimisión, Jaume Olmos, explicaba que más de 50 directores de centros educativos han presentado su dimisión en Conselleria ante la falta de acuerdo con los sindicatos: "Lo hacemos por coherencia, responsabilidad, dignidad por y demostrar a los claustros y alumnos que estamos con ellos". Olmos incidía que no van a permitir el "ninguneo" a la educación pública porque es una "situación difícil" y no pueden más.