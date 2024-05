Disponible en España un nuevo tratamiento alternativo para pacientes de colitis ulcerosa

Alrededor de 300.000 personas en España sufren colitis ulcerosa, una enfermedad crónica con un gran impacto en la calidad de vida y grandes necesidades no cubiertas. Muchos pacientes, a pesar de estar tratados actualmente, no responden a los tratamientos convencionales o pierden efectividad con el tiempo, por lo que es necesario contar con nuevas opciones terapéuticas. La compañía farmacéutica Lilly ha desarrollado mirikizumab, un nuevo tratamiento destinado a pacientes adultos con colitis ulcerosa de moderado a grave que no que no responden, no toleran o pierden respuesta a la terapia convencional o biológicos. Así, en los ensayos clínicos se ha demostrado que casi la mitad de los pacientes con colitis ulcerosa han logrado con este nuevo tratamiento la remisión clínica y endoscópica a largo plazo, tras 52 semanas. Junto a este nuevo tratamiento, Lilly ha desarrollado una nueva escala para medir de manera más objetiva la urgencia por ir al baño.Ir a un restaurante, dar un paseo o realizar un viaje con mayor libertad. Estas rutinas están más cerca de formar parte del día a día de los pacientes con colitis ulcerosa.