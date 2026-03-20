Disponible en España el primer y único tratamiento financiado para ataxia de Friedreich

Madrid, 20 de marzo de 2026. Ya está disponible en España Skyclarys (omaveloxolona), el primer y único tratamiento incluido en la financiación pública para la ataxia de Friedreich. Con esta nueva terapia, desarrollada por Biogen, se consigue una reducción de la enfermedad de casi un 68% a los 5 años del comienzo del tratamiento. La ataxia de Friedreich es un trastorno neuromuscular degenerativo y debilitante que afecta a 2 de cada de 100.000 habitantes en el mundo y suele aparecer en infancia y adolescencia. Hasta ahora, la falta de alternativas suponía una perdida irreversible de capacidades en los pacientes, sobre todo en los más jóvenes. Gracias a la innovación y la investigación, este nuevo medicamento, indicado para pacientes a partir de los 16 años, supone una nueva esperanza.