Doce escritores viajan a Córdoba a bordo del Tren de la Cultura

Madrid, 26 de mayo de 2026. Con motivo del arranque de la Feria del Libro de Madrid, una docena de escritores han subido a bordo del Tren de la Cultura para viajar a Córdoba. La iniciativa, organizada por Renfe y la División Editorial del Grupo Planeta, busca fomentar la lectura y reivindicar el poder de la cultura como lugar de encuentro. Este año, el tren se traslada a la ciudad andaluza donde, durante siglos, convivieron tradiciones, lenguas y saberes que marcaron el devenir de Europa. A su llegada, los autores han sido recibidos en la Fundación Antonio Gala por representantes de la Academia de Córdoba, el Ateneo, el Centro Andaluz de las Letras y la Asociación de Librerías de Córdoba. Una iniciativa en la que el tren se transforma, un año más, en un espacio itinerante de intercambio cultural y creación de relatos compartidos, que conecta ciudades, ideas y personas de una forma sostenible y humanista.