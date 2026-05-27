Docentes advierten en la manifestación que Educación tiene al profesorado "en contra"

Valencia, 27 de mayo de 2026. Profesores de la Comunitat Valenciana se han vuelto a manifestar para reivindicar mejoras en la educación pública y advierten que "el año que viene son las elecciones aquí y ya se han echado todo el profesorado en contra". Además, auguran que la huelga puede seguir hasta fin de curso. Docentes mostraban su "indignación" ante lo que ve como "un abandono institucional sin precedentes": "Ya no es una cuestión de ratios, ni de nóminas. Es una cuestión de dignidad. Estamos hablando de personas y nos están tratando como números. No solo a los docentes, sino también al alumnado". Por otro lado, otra de las profesoras ha explicado que da clase a un alumno ciego, lleva "todo el año reclamando un educador" para él y no ha recibido "ninguna ayuda": "Humanamente, esto no se puede consentir".