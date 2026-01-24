Los docentes catalanes se manifiestan en Barcelona para pedir mejoras en el sistema educativo

"Nuestros salarios son los más precarios de todo el estado español y esto es una humillación y una vergüenza", así lo ha reclamado Iolanda Segura portavoz de la USTEC, este mediodía en el Arco del Triunfo de Barcelona instantes antes de que diera comienzo la manifestación de los docentes de toda Cataluña.Asimismo Ramiro Gil, el secretario de Acción Sindical de Profesores de Secundario (ASPEPC.SPS), ha asegurado "que vendrán más jornadas de huelga para defender la educación pública en Cataluña, que consideramos que está en grave peligro".