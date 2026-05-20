Publicado 20/05/2026 14:36:34 +02:00CET

Docentes en la Comunitat no están de acuerdo con la última propuesta de Educación

Valencia, 20 de mayo de 2026. Profesores de la Comunitat Valenciana siguen reivindicando una mejora en la educación pública en la Conselleria de Educación y señalan que "no están a favor" de la última propuesta del equipo de la consellera de Educación, Carmen Ortí. Los docentes aseguran que la propuesta "no tiene concreción" y que firmarían "algo que no van a tener obligación de hacerlo". Además, ensalzan que "no es una propuesta de Consellería, si no un conjunto de intenciones sin concreciones y sin compromiso real": "Queremos que con dinero público se invierta en educación pública".