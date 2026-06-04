Docentes critican que se les ha estado "atacando de manera personal” en otra manifestación

Valencia, 4 de junio de 2026. El portavoz de la Coordinadora d'assemblees docents del País Valencià, Javier Català, la secretaria general de Educación en CCOO del País Valencià, Chelo Valls, critican la "criminalización de la admnistración" hacia ellos "atacando incluso de manera personal a docentes y a representantes sindicales": "Es inaceptable". Además, lamentan que se está "deslegitimizando" la acampada educativa, por ello consideran que "la situación es preocupante", a pesar de que han conseguido "que no haya recortes el curso que viene". Un bombero, Gerardo Vaquero, que se unía junto a sus compañeros a la manifestación, señala que vienen "a apoyar a los profesores" sin "una causa política detrás".