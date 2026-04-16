Madrid, 16 de abril de 2026. El dolor está presente en 3 de cada 4 personas adultas con hemofilia, según los estudios científicos más recientes sobre la percepción del dolor en hemofilia (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hae.15002). A pesar de su prevalencia y frecuencia, existe una necesidad médica para comprender el manejo adecuado del dolor en las personas que conviven con hemofilia. En este sentido, con motivo del Día Mundial de la Hemofilia, Roche impulsa la campaña de concienciación "Hemofilia y dolor", que cuenta con el aval de FEDHEMO y el apoyo del grupo de investigación InHeFis. La campaña destaca el papel del fisioterapeuta como profesional clave dentro del abordaje multidisciplinar de la hemofilia y de sus secuelas articulares. Estudios en adultos con hemofilia muestran que el dolor influye de forma clara en la percepción de la calidad de vida, junto con factores como la kinesofobia o miedo al movimiento o la gravedad de la hemofilia. La campaña, disponible en www.roche.es, ofrece consejos para el manejo del dolor tanto en población adulta como pediátrica.