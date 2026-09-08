Dominio español en las listas de nominados al Balón de Oro 2026

Madrid, 8 de septiembre de 2026. Los jugadores españoles Lamine Yamal, Rodrigo Hernández, Pau Cubarsí, Fabián Ruiz, Ferran Torres y Marc Cucurella se encuentran entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, que se entregará el próximo 26 de octubre de 2026 en Londrés, y optarán a convertirse en el mejor jugador del año con la Copa del Mundo conseguida el pasado verano como principal baza. En cuanto al Balón de Oro femenino, un total de seis futbolistas españolas optan al galardón, entre las que se encuentran Alexia Putellas, Clàudia Pina, Patri Guijarro, Cata Coll, Mapi León y Mariona Caldentey, en una lista en la que no figura la vigente ganadora, Aitana Bonmatí. También predominan los españoles entre los entrenadores. El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente; el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez; el técnico del Arsenal FC, Mikel Arteta; y el del Aston Villa, Unay Emery; están entre los nominados a Entrenador del Año 2026. Vincent Kompany, técnico belga del Bayern de Múnich, completa la terna de cinco nominados. La organización también reveló una lista de 10 guardametas nominados a Portero del Año, destacando a los tres españoles campeones del mundo con la selección Joan García, David Raya y Unai Simón. (Fuente: Europa Press/RFEF/SeFutbol/Real Madrid/FC Barcelona/PSG/Aston Villa/Télam/White House)