Doña Sofía recupera el 'privilegio del blanco' para su encuentro con León XIV en La Almudena

Madrid, 8 de junio de 2026. Tras unas jornadas frenéticas del Papa León XIV en su paso por la capital, la Reina Sofía, sus hijas y algunos de sus nietos han protagonizado un encuentro muy especial con el Pontífce tan solo unas horas antes de su multitudinario encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Tras esta visita, doña Sofía se desplazaba hasta la Catedral de la Almudena donde acudía a una oración homenaje a la patrona de la capital. (Fuente: Europa Press/RTVE Pool)