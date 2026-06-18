Donald Trump y Masoud Pezeshkian firman el memorando pactado entre EEUU e Irán

Madrid, 18 de junio de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, han firmado a distancia el memorando de entendimiento. Así lo ha asegurado el mandatario estadounidense después de que la cena que mantuvo en Versalles con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras la cumbre del G7. El momento de la firma ha sido en la propia cena de los mandatarios, donde se observa a Trump firmando el memorando y posteriormente entregándoselo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ante los aplausos del presidente francés. (Fuente: Europa Press, The White House, Rapid Response 47, Emmanuel Macron, Masoud Pezeshkian)