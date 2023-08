Dos de cada 10 jóvenes españoles de entre 16 y 24 años se sienten solos

Cerca del 21,9% de los jóvenes españoles (dos de cada 10) de entre 16 y 24 años se sienten solos, según se desprende del estudio 'El coste de la soledad no deseada en España', del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada impulsado por la Fundación ONCE. Respecto a la edad, además de lo referido a los jóvenes, pone de manifiesto que hasta los 74, a medida que se cumplen años disminuye el sentimiento de soledad, llegando a representar el 7,8% en la franja de entre los 65 y 74 años. Por otro lado, el informe constata que las causas que provocan la soledad son "variadas" y las divide en externas e internas. Así, detalla que las causas externas más importantes son las referidas a la falta de convivencia o apoyo familiar o social, mientras que las causas internas destacan la dificultad para relacionarse con los demás y la soledad derivada de un mal estado de salud.