Dos Hermanas (Sevilla) intensifica la erradicación de mosquitos que portan el Virus del Nilo

Sevilla, 20 de agosto de 2026. El responsable del área de Salud, Consumo y Mercado del ayuntamiento de Dos Hermanas, Antonio Jesús Mena, ha comentado a Europa Press Televisión las medidas que están llevando a cabo para acabar con el mosquito que porta el Virus del Nilo. Asegura que tras un nuevo caso grave en la ciudad se han intensificado estas medidas en zonas concretas donde puede convivir este virus. Considera que, al estar cerca de zonas más afectadas como Coria del Río (Sevilla), los mosquitos llegan más fácilmente ha esta ciudad.