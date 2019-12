Publicado 22/12/2019 11:59:17 CET

El dueño de la Administración de Lotería número 94 'El Atrapa Sueños' del Centro Comercial Alcampo de Sevilla, José María Nogales, que ha vendido una serie del número 26.590, premiado con 'El Gordo' en el sorteo de la Lotería de Navidad ha explicado que "estaba acostado" cuando se enteró que había dado el primero premio, "me ha llamado mi hermana, que me ha dicho: chiquillo que has dado el Gordo".