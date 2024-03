Dulceida nos cuenta cómo se prepara para los Premios Ídolo

Aida Domènech, más conocida como Dulceida, no cabe duda que es una de las influencers más importantes de nuestro país. En unos días se vuelven a celebrar los Premios ídolo, unos galardones ideados por ella, y que premian a los mejores influencers, artistas y profesionales del mundo de la comunicación en España.A las puertas de los premios, la influencer no ha dudado en desvelar sus secretos sobre cómo se prepara para estos "Oscars digitales". Y es que tener una piel suave se ha convertido en uno de sus imprescindibles. La depiladora de luz pulsada de Braun es su mejor aliado y a tan solo unos días de los Premios, Dulceida ha presentado su última innovación la nueva Skin i-expert. De esta forma, ya no necesita ir a un centro de belleza para conseguir una depilación duradera. Ahora lo puede hacer desde casa y además de forma segura, tal y como confirman los expertos.Estos gadgets que le facilitan la vida son su mejor tip de belleza y más con unos Premios a la vuelta de la esquina.