Dulces navideños de 22 conventos de España y Francia en el Museo de Arte Sacro de Bilbao

Hasta el 19 de diciembre, la sala de bóvedas del Museo de Arte Sacro de Bilbao acoge, un año más, una exclusiva selección de productos navideños elaborados artesanalmente en conventos de distintos puntos de la península.Entre la propuesta hay especialidades preparadas por monjas de 22 conventos entre España y Francia que han elaborado una amplia variedad de dulces navideños: turrones, figuritas y glorias de mazapán, anguilas, mantecados, panettones, frutas escarchadas con chocolate, polvorones, surtidos navideños, higos al Cointreau, yemas, Marrons Glaçés, entre otros, que han seguido las recetas tradicionales transmitidas durante generaciones.Entre los conventos participantes está el de las Capuchinas de Basurto de Bilbao, que han recibido este mes de diciembre un Solete de la Guía Repsol por su trabajo en repostería.