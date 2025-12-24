Dulces navideños de la pastelería Monpla ponen "la alegría" en la mesa en estas fechas

Las pastelerías viven en este mes de diciembre su "pico más alto" en la elaboración de dulces navideños que ponen "la alegría" en la mesa en esta fechas tan señaladas de comidas y cenas junto a familiares y amigos. Es el caso de la pastelería valenciana Monpla donde llevan recogiendo pedidos para Navidad desde el mes de septiembre. "Es un año que se está vendiendo mucho porque ya es un año de normalidad, después de la dana del año pasado, que fue un poco diferente. Desde septiembre la gente ya está haciendo reservas para roscón, panettone, bandejas saladas, ya que la demanda para estas fechas es muy alta", ha explicado el propietario y repostero de Monpla, Salvador Pla. Este año cuentan además en su oferta de productos navideños con un roscón tradicional con toques valencianos con el que han conseguido ser el Mejor Roscón de España en la primera vez que este campeonato se ha celebrado en Valencia.