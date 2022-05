Unidas Podemos ha subrayado que el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, es un paso "importante" pero se requieren más medidas "valientes" para que la crisis del caso Pegasus "no se cierre en falso". Además, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha deslizado que las salidas no se agotan con esta destitución, dado que las "responsabilidades políticas no se delegan".(Fuente: Congreso)