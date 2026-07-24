Eduardo Rodríguez: "El mantenimiento forestal es esencial para reducir el riesgo de incendios"

Alonsotegi , 24 de julio de 2026. Eduardo Rodríguez, director de la Asociación de Forestalistas de Bizkaia, ha insistido en la importancia vital de la prevención de incendios a través de una adecuada gestión forestal en los montes, señalando que "la gestión es prevención" y que esta labor debe realizarse durante todo el año. Rodríguez ha explicado que su asociación agrupa a más de 3.500 propietarios de montes en Bizkaia y forma parte de la Confederación de Forestalistas de Euskadi, que en total representa a más de 6.500 propietarios en toda la comunidad autónoma. El director ha destacado que la prevención de incendios se articula en torno a tres aspectos fundamentales: la prevención, la extinción y la regeneración posterior, siendo su organización responsable de la parte preventiva.