EEUU adquiere el "control mayoritario" de una quinta parte de reservas de petróleo de Venezuela

Madrid, 29 de agosto de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la adquisición del "control mayoritario" de las reservas de petróleo de Venezuela tras la firma del "mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" con el Gobierno de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, una alianza con la que prevé duplicar las reservas estadounidenses y rebajar así el precio de los carburantes en el país. (Fuente: Europa Press / White House / Ministerio para la Comunicación de Venezuela / VTV / DPA / Truth Social)