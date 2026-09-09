EEUU ataca cinco petroleros iraníes e Irán responde con el ataque a un hangar estadounidense

Madrid, 9 de septiembre de 2026. El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes en represalias por los intentos de la República Islámica de atacar durante los últimos días un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos. Una ofensiva estadounidense que ha tenido réplica por parte del régimen iraní. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania. (Fuente: CENTCOM / CCTV+)