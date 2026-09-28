EEUU y China estudian rebajar aranceles sobre productos por valor de 60.000 millones de dólares

Madrid, 28 de septiembre de 2026. Estados Unidos y China avanzan hacia una posible rebaja de sus aranceles. El acuerdo llega poco después de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos, y supone un nuevo paso en el intento de las dos potencias por encauzar su relación comercial. Washington y Pekín han acordado crear un marco para estudiar reducciones arancelarias recíprocas sobre productos por valor de unos 60.000 millones de dólares. La cifra se reparte a partes iguales: 30.000 millones en mercancías estadounidenses destinadas a China y otros 30.000 millones en productos chinos que llegan al mercado estadounidense. (Fuente: Europa Press, The White House)