EEUU completa una nueva ronda de ataques contra Irán y reanuda el bloqueo de sus puertos

Madrid, 15 de julio de 2026. Estados Unidos e Irán vuelven a cruzar fuego y la tensión da un nuevo salto en Oriente Próximo. Washington intensifica su ofensiva con una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos militares iraníes y activa un bloqueo naval contra los puertos del país. Según las autoridades iraníes, los ataques han dejado al menos nueve muertos, entre ellos siete militares y dos civiles, además de más de doscientos heridos. Teherán denuncia que uno de los bombardeos alcanzó un centro médico y un cuartel, mientras Estados Unidos asegura que sus operaciones buscan destruir capacidades militares y proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. La respuesta iraní no se ha hecho esperar. Teherán afirma haber lanzado drones y misiles contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, además de atacar intereses militares de Washington en la región. (Fuente: Europa Press, CCTV+, CENTCOM, X)