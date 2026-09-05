EEUU destruye tres petroleros iraníes en represalia a un ataque contra dos buques de guerra

Madrid, 5 de septiembre de 2026. Estados Unidos ha informado este sábado de la destrucción de tres petroleros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses han "inutilizado permanentemente" los petroleros de la Guardia Revolucionaria 'M/T Downy' cerca de la costa de la isla de Jarg y 'M/T Stark 1' cerca de Jask y han "destruido completamente" el petrolero vacío 'M/T Kylo', conocido también como 'Noxen', en el golfo de Omán con varios impactos en "lugares de importancia crítica" para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave". (Fuente: White House / CENTCOM / CCTV+)