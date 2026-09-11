EEUU recuerda el apoyo "desde el principio" de España durante el 11-S

Base Naval de Rota, Cádiz, 11 de septiembre de 2026. El embajador de EEUU en el Reino de España, Benjamín León, ha asegurado que los estadounidenses nunca olvidarán que "en aquellos días difíciles" en los que el país fue atacado, España estuvo presente "desde el principio", permaneciendo "al lado" y aportando "fuerzas a las operaciones en el Mediterráneo y en Afganistán" en la campaña contra el terrorismo, por lo que ha hecho referencia a "este compromiso", ha honrado a los españoles que perdieron sus vidas y ha recordado el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004.