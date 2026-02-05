Los efectos de la borrasca Leonardo se dejan ver en Huétor Tájar, Villanueva de Mesía y Dúdar

Imágenes aéreas de las localidades de Huétor Tájar, Villanueva de Mesía y Dúdar, mostrando los efectos de la borrasca Leonardo en la provincia de Granada. Allí, han sido auxiliadas casi 200 personas. En la provincia de Badajoz, han sido desalojadas las localidades de La Bazana (350 personas) y de Valuengo (650 personas), que se han dirigido al polideportivo de Jerez de los Caballeros. También han sido desalojadas 60 personas de Casas Aisladas de Gévora. En la provincia de Cádiz, esta tarde se ha desalojado a un total de 1.077 personas, en las localidades de Arcos de la Frontera, Grazalema (desalojada en su totalidad), Ubrique, Barriada de La Ina y Rajamancera. En toda la provincia se han cortado 41 carreteras secundarias. En Sevilla el desbordamiento del Río Corbones ha llevado al desalojo del polígono de la Puebla de Cazalla. En el Palmar de Troya han sido desalojados 11 vecinos por inundación del desagüe del Pantano del Águila.(Fuente: Guardia Civil)