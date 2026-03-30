EH Bildu y EH Bai llaman a "actuar como pueblo" y conformar "consensos amplios"

Donostia, 30 de marzo de 2026. EH Bildu y EH Bai han resaltado la importancia de "actuar como pueblo" y conformar "consensos amplios y mayorías políticas y sociales" tanto para "responder a los riesgos a los que nos enfrentamos, como la ofensiva de extrema derecha, como para recoger el fruto del trabajo popular realizado en estos años". La responsable política de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta, y el portavoz de EH Bai, Txomin Casteigts, han comparecido este lunes en Ficoba, en Irun (Gipuzkoa), para hacer un llamamiento a participar en el Aberri Eguna, que se celebrará el próximo domingo en Baiona y Pamplona. (Fuente: EH Bildu)