EH Bildu llama a una "lista nacional popular de mínimos" cara a unas elecciones

El secretario general de EH Bildu Arnaldo Otegi se ha reafirmado en su propuesta de una "lista nacional popular sobre un programa de mínimos" de cara a unas hipotéticas elecciones generales.Arnaldo Otegi ha abierto este sábado la Asamblea General ordinaria que EH Bildu ha celebrado en Bizkaia Aretoa, en Bilbao, en la que ha hecho balance de la iniciativa ciudadana "Diálogo Nacional".En su intervención, Otegi ha planteado, frente a unas "supuestas elecciones" sobre las que EH Bildu "no va a especular cuándo son" y ante la "evolución posible en el Estado español que puede ser de carácter autoritario", una "lista nacional popular sobre un programa de mínimos que es bien sencillo".Tras insistir en que el debate no es "cuándo son" las elecciones sino "qué queremos hacer con esas elecciones", ha señalado que ante unas elecciones generales "no estamos para decir dónde tenemos las diferencias, sino para decir dónde tenemos las coincidencias".Arnaldo Otegi ha reconocido que "hay diferencias y no defendemos todos las mismas políticas o proyectos estratégicos", pero ha reiterado que su planteamiento es "el de partir de los puntos que tenemos en común"."Y si todos coincidimos en que Euskal Herria es una nación de siete territorios que tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro, que el euskera es nuestra lengua nacional y que todos los vascos tenemos los mismos derechos en toda Euskal Herria, podemos hacer una lista que ponga detrás a un millón de vascos para decirle al Estado que ésta es la voluntad nacional democrática popular de este pueblo. Esa es nuestra oferta", ha insistido.