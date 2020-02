Publicado 04/02/2020 12:34:16 CET

El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha explicado que no asistieron a la apertura de la XIV Legislatura presidida por el Rey Felipe VI ya que es un "acto folclórico carente de sentido en una democracia, donde una persona que no ha sido elegida por nadie da la apertura oficial o solemne, dicen, al curso parlamentario". "Los valores de la monarquía no son compatibles con sociedades democráticas", ha señalado.