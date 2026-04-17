El Ejército de Líbano denuncia "varias violaciones" del alto el fuego por parte de Israel

Madrid, 17 de abril de 2026. La tregua entre Israel y el Líbano, que comenzó este jueves a las 23:00 (hora peninsular española), muestra signos de inestabilidad apenas unas horas después de haber entrado en vigor. El Ejército libanés ha denunciado este viernes bombardeos israelíes en el sur del país. En un mensaje publicado en sus redes sociales, ha comunicado varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que han afectado a una serie de pueblos". A raíz de estos incidentes, ha pedido a la población que se abstenga de regresar a las localidades del sur del país. (Fuente: Europa Press, CCTV+, Ejercito de Líbano, Gobierno)