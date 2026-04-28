ELA insta a la patronal a que, si le "preocupa realmente el absentismo", aumente el SMI

Bilbao, 28 de abril de 2026. El sindicato ELA ha denunciado que la patronal usa el "absentismo" para "criminalizar" a los trabajadores y le ha instado a que, "si está preocupada realmente" por las incapacidades temporales, aumente el salario mínimo a 1.500 euros para reducir la precariedad laboral, que es "el verdadero problema". El sindicato ha denunciado la patronal "está precarizando el mundo del trabajo" y ha advertido de que las condiciones laborales tienen "un impacto directo en la salud física y mental". Así, su responsable de Salud Laboral, Pello Igeregi, ha advertido de que "la gente muere en los tajos por culpa de la precariedad laboral".