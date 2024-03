La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este sábado, tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Amnistía, que "todos los avances" en igualdad, brecha género o económicos, "no tendrían ningún sentido si no fortaleciéramos también la pata de la convivencia". "Es una buena ley, fuera lo han reconocido, no supone ni ruptura de igualdad, ni separación de poderes, lo han entendido fuera y así lo avala la Comisión de Venecia", ha concluido.