Elma Saiz: "El feminismo también es pacifismo y por eso decimos 'No a la guerra'"

Madrid, 8 de marzo de 2026. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, han acudido en nombre del PSOE y el Ejecutivo a la manisfestación de la Comisión 8M en Madrid por el Día Internacional de la Mujer, donde han abanderado el lema del 'No a la guerra' recuperado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán. (Fuente: PSOE)