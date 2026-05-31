La EMA informa de la prohibición de barbacoas y otras actividades en zonas forestales

Sevilla, 31 de mayo de 2026. El director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en funciones, Antonio Sanz, ha informado de que desde este lunes, 1 de junio, hasta el 15 de octubre queda prohibido encender fuego para la preparación de alimentos (barbacoas) debido a la época de peligro alto de incendios forestales en Andalucía. Esta prohibición incluye a las áreas recreativas, zonas habilitadas e instalaciones de acampada acondicionadas para tal fin. (Fuente: Junta de Andalucía)