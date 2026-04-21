Emasesa reparte agua en la Feria de Abril para mitigar las altas temperaturas

Sevilla, 21 de abril de 2026. Emasesa ha comenzado este martes, 21 de abril, el reparto de agua entre los visitantes de la Feria de Abril, tal como avanzaba el Gobierno local este lunes, con el fin de mitigar las altas temperaturas previstas en este primer tramo. Para ello, ha instalado tres puntos de abastecimiento de agua en el Real de Los Remedios. Se trata de tres mostradores desde donde se suministra agua potable a los asistentes que lo deseen. Estos puntos de agua están ubicados en los siguientes enclaves del recinto: calle Gitanillo de Triana, 155; Joselito el Gallo, 40 y Pascual Márquez, 125.