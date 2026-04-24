El embajador de Israel ante la ONU afirma que el alto el fuego con Líbano "no es del 100%"

Madrid, 24 de abril de 2026. Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a última hora de este jueves de una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha afirmado que la extensión del alto el fuego "no es del 100%", ya que, ha alegado, que Israel "tiene que tomar represalias" cuando el partido-milicia chií libanés Hezbolá "lanza cohetes". Asimismo, el diplomático israelí, tras no descartar que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúen bombardeando Líbano, ha colocado la pelota en el tejado de Beirut, y ha remarcado que espera que el Ejército libanés sea capaz de implementar y hacer cumplir este alto el fuego. (Fuente: Europa Press / CCTV+ / White House)