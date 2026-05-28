Empieza el juicio al futbolista Rafa Mir, acusado de violar a una joven

Valencia, 28 de mayo de 2026. El futbolista Rafa Mir se sienta este jueves en el banquillo de los acusados para ser juzgado por la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia por, presuntamente, agredir sexualmente y lesionar a una joven, que entonces tenía 21 años, a la que conoció en una discoteca de Valencia la noche del 31 de agosto de 2024 y con la que luego se fue a su casa de la localidad valenciana de Bétera, hechos por los que la Fiscalía solicita para Mir una pena de 10 años y medio de prisión.