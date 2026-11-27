Barcelona, 27 de noviembre de 2026. Catalunya se prepara para las elecciones de este domingo con el montaje de los colegios electorales. Para hacer efectiva la "fiesta de la democracia" se han habilitado 2.674 colegios electorales en Catalunya con un total de 9.076 mesas; y por provincias, Barcelona contará con 1.613 colegios y 6.548 mesas; Tarragona, con 359 y 1.072; Girona, con 389 y 894, y Lleida con 313 y 562. Para estas elecciones se han recibido 1.175 urnas nuevas y, junto con las disponibles en el almacén, se entregarán 1.095 urnas a los ayuntamientos, y también habrá aproximadamente 160 cabinas electorales, 84 soportes señalizadores de mesa y 5 de local electoral. El dispositivo también incluye la impresión de 71.885.201 papeletas para las votaciones al Congreso y al Senado, así como 8.400.000 sobres.