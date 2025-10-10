Empleo presenta el I Catálogo de Mercados de Abastos para impulsar su modernización

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha presentado este viernes, en el Mercado Central de Atarazanas de Málaga, el I Catálogo de Mercados de Abastos de Andalucía, una publicación que ofrece por primera vez una visión integral de estos equipamientos públicos municipales, fundamentales para la economía local, la creación de empleo y la cohesión social.El estudio, elaborado por la Consejería en colaboración con la Federación de Mercados Tradicionales de Abastos de Andalucía (Femada), recoge información detallada sobre la distribución territorial, el estado de conservación, el nivel de ocupación, la oferta comercial y los servicios disponibles en los mercados andaluces.