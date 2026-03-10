Empleo prevé casi 20.000 contratos en el arranque de año en la zona de influencia de Huelva

Huelva, 10 de marzo de 2026. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo prevé casi 20.000 contratos en los próximos meses en la capital onubense y en municipios de su área de influencia como Trigueros, Aljaraque, Punta Umbría o Palos de la Frontera. Así lo ha explicado este martes la consejera del ramo, Rocío Blanco, durante una visita a las obras de la nueva oficina de empleo de la capital que se ubicará en el Puerto, en sustitución de la actual situada en Muñoz de Vargas, del barrio de Isla Chica, y cuya apertura está prevista para el próximo verano. Acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, la titular de Empleo ha indicado que este crecimiento va a estar especialmente vinculado al sector agrícola y a los servicios asociados, como apunta la herramienta de Perfilado Estadístico que su departamento ha puesto en marcha en el Servicio Andaluz de Empleo, y que, con sistemas avanzados de análisis de datos e inteligencia artificial, permite analizar la evolución del mercado de trabajo, anticipar necesidades de contratación y orientar con mayor eficacia las políticas activas de empleo.