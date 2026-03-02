Empresa y universidad andaluza defienden el uso de la IA: ""Hay que incorporarla, no echarla"

Sevilla, 2 de marzo de 2026. La empresa y la universidad pública andaluza defienden el uso y conocimiento de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los empleados actuales y futuros porque "trabajar sin esa ayuda es perder oportunidades". "Hay que trabajar para incorporarla, no para echarla". Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro informativo sobre 'Formación y Empresa' organizado por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), y en el que han participado las empresas Moeve y Soltel IT Solutions. El rector de la Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha anunciado que su institución va a crear una comisión de Inteligencia Artificial para "analizar desde un punto de vista transversak y multidisciplinar todos los que efectos que tiene en la Universidad pero para incorporarla, no para echarla".