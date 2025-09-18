Empresarios abogan por exigir a la UE el Corredor Mediterráneo como nodo ligado a defensa

El Movimiento #QuieroCorredor ha hecho parada este jueves en Sevilla para dar cuenta del estado de las obras del Corredor Mediterráneo --la infraestructura ferroviaria que nace de Europa, desde Algeciras (Cádiz) a la frontera francesa, en ancho convencional, para mercancías y personas-- y para esto ha reunido a empresarios andaluces y de otros territorios afectados por los retrasos en el desarrollo de la misma y que han abogado por exigir a la Unión Europea (UE) la finalización de este nodo "tan necesario" ligándolo al ámbito de la defensa.En este desayuno empresarial organizado de la mano de Europa Press Andalucía han participado el secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios, Diego Lorente; el ingeniero industrial y experto ferroviario, asesor del Movimiento #QuieroCorredor, Francisco García; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, Javier Sánchez Rojas.