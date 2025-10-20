Publicado 20/10/2025 13:20:58 +02:00CET

Los empresarios andaluces rechazan la reforma del despido improcedente "a golpe de ocurrencia"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha rechazado la reforma del despido improcedente que el Gobierno ha empezado a negociar este lunes "a golpe de ocurrencias" , al tiempo que ha criticado no haber recibido "ninguna documentación, ningún papel" y no haber sido convocados "salvo para abordar este lunes ya lo que puedan ser esas cuestiones"."Primero, convóquenos, cuéntenos qué quiere hacer, abordemos dentro del diálogo social cuáles son las medidas y luego haremos también nuestras valoraciones", ha reclamado González de Lara en una atención a medios tras reunirse con el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.

