Empresarios y consumidores piden una bajada del IVA y de los impuestos sobre hidrocarburos

Madrid, 10 de marzo de 2026. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado al Gobierno una "bajada o eliminación" del IVA sobre los carburantes o del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que juntos representan el 50% del precio final, por el encarecimiento de los precios derivado de la guerra en Oriente Medio. El presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Javier de Antonio Arribas, también ha propuesto "una bajada del IVA del 21% al 10%. Además, ha propuesto "la reducción al 50% en el caso de los gasóleos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y del 40% de las gasolinas y eso llevaría aparejado un descuento de cerca de unos 22 céntimos".