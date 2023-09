Enagás inicia el proceso para crear la Red Troncal Española de Hidrógeno

Enagás lanza el proceso de Call For Interest no vinculante para los primeros ejes de la Red Troncal Española de Hidrógeno. El objetivo es conocer el interés de los agentes energéticos en el desarrollo de las infraestructuras para el transporte de hidrógeno verde. Los usuarios podrán aportar la información necesaria de cara a la identificación de la oferta y la demanda a través de una plataforma digital, a partir del 22 de septiembre y hasta el 17 de noviembre. La Red Troncal Española de Hidrógeno permitirá conectar la oferta y la demanda, impulsando la competitividad de la industria y la descarbonización, y con un corredor como H2Med que ayudará a convertir a España en el primer hub de hidrógeno en Europa. Los resultados de la Call For Interest se presentarán en enero de 2024.

