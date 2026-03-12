Madrid, 12 de marzo de 2026. El secretario de Estado - director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, ha afirmado que España está en mejor situación que el resto de países ante el impacto del conflicto en Irán y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y "optimismo", porque la economía española es "resiliente" en momentos de incertidumbre. Así lo ha indicado este jueves en el encuentro Generación de Oportunidades 'Ante los retos económicos y geopolíticos globales', un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company.