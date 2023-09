Las enfermedades cardiovasculares son un gran problema en España, tal como indica el presidente de la Fundación Española del Corazón, Andrés Íñiguez, que destaca la "necesidad de concienciar a los ciudadanos de la necesidad de cuidarse, de hacer pactos con su corazón, de fomentar el hábito cardio saludable de alimentación, de ejercicio, de no tabaco, de no tóxicos, de no contaminación".