Enfermera juzgada por no atender a un joven en Corral de Almaguer dice que no supo su gravedad

Ciudad Real, 18 de febrero de 2026. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo ha comenzado este miércoles con el juicio con jurado a V.M.F. y A.M.A., enfermera y médicos, respectivamente, acusados de un delito de omisión del deber de socorro por el fallecimiento, el 27 de enero de 2018, de C.P.M., un joven de 21 años que falleció en el polideportivo municipal de Corral de Almaguer mientras jugaba un partido de fútbol tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. (Fuente: Audiencia Provincial de Ciudad Real)